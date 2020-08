Lady Gaga et Ariana Grande interprètent Rain On Me aux MTV VMA's 2020 (VIDEO)

Il y a quelques mois, Lady Gaga publiait Chromatica, son tout nouvel opus. porté par l'excellent Stupid Love, l'album a prouvé (une fois de plus) que Lady Gaga était capable de se ré-inventer. Et justement, sur cet opus, l'artiste primée a invité Ariana Grande : les deux popstats ont uni leurs forces sur Rain on Me - une collaboration prestigieuse qui, en plus, a permis à Ariana Grande de battre un record historique. Pouvaient-elles ne pas l'interpréter en live ? Non, bien sûr ! Lady Gaga et Ariana Grande se sont ainsi produites pour les MTV VMA's - et c'est à voir juste ici :

Rain on Me en live aux MTV VMA's 2020

Pandémie oblige, les deux artistes portent un masque sur scène. Lady Gaga termine sa performance par une interprétation solo de Stupid Love - une façon de célébrer cet album qui, inévitablement, a su s'imposer.