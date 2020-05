Lady Gaga & Ariana Grande : Découvrez le clip de Rain On Me (VIDEO)

C'est probablement l'un des duos les plus attendus de l'année ! Dévoilé le 22 mai dernier, le clip de Rain On Me cumule déjà plus de 40 millions de vues à l'heure où nous écrivons l'article. Une vidéo dans laquelle on retrouve Lady Gaga et Ariana Grande dans un univers totalement fantasmagorique et accompagnées de dizaines de danseurs. Réalisé dans la foulée de Stupid Love, sorti il y a deux mois, le clip de Rain On Me nous montre les deux stars américaines sous un pluie battante et vêtues à la manière des mangas. Un projet taillé pour les dancefloor qui devrait permettre aux fans de patienter en attendant la sortie de l'album Chromatica, dont Lady Gaga a retardé la sortie suite à la crise du COVID-19.