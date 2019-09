Lady Gaga & A Star is Born, Madonna, Marina Kaye... les news musique de la semaine !

Toutes les semaines, Virgin Radio revient sur les news les plus marquantes de la semaine. Au programme cette fois, l'état d'esprit de Lady Gaga lors du tournage de A Star is Born, le lancement de la tournée de Madonna ou encore le retour de Marina Kaye.

D'abord, retour sur l'un des films les plus marquants de l'année : A Star is Born a fait chavirer le monde entier et franchement, la bande-originale est aussi poignante que magnifique. Mais alors, comment Lady Gaga a t-elle travaillé dessus ? Dans quel état d'esprit était-elle ? Réponse tout de suite.

retour sur A Star is Born

De son côté, Madonna a lancé son Madam X Tour. Avant son passage au Grand Rex, la popstar se produit aux USA. Et si vous voulez un aperçu, ça tombe bien, on l'a !

Cap sur la France ! Marina Kaye fait son grand retour avec Twisted - un single qui montre sa part la plus sombre. La chanteuse semble prête à conquérir les Etats-Unis et on ne voit pas ce qui pourrait l'en empêcher.

Marina Kaye de retour

Aussi, Alerte générale ! Adele prépare activement son retour et si tout va bien, son prochain single ne devrait plus tarder.

Enfin, on termine avec le festival TÊTU qui se déroule actuellement à Paris : à ne pas manquer !

A la semaine prochaine pour plus de news !