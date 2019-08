Lady Gaga est de retour en studio (PHOTO)

L'année 2018 aura été son année ! Tombée en désuétude après le succès mitigé de son dernier album Joanne, Lady Gaga avait su se renouveler en se lançant dans le cinéma. Grâce au film A Star is Born, la chanteuse a carrément dépassé toutes les espérances. Des centaines de millions de dollars de recette et des millions d'albums vendus pour la bande-originale du long-métrage plus tard, l'interprète de Shallow est bel et bien de retour ! Et une fois de plus, elle confirme son statut d'artiste planétaire. Mais en travailleuse acharnée, Stefanie Germanotta ne s'arrête jamais. La preuve avec ce récent cliché qu'elle a publié...

En effet, la chanteuse révélée à la fin des années 2000 vient tout juste de poster une photo d'elle en noir et blanc dans sa story Instagram. On l'aperçoit un casque sur les oreilles avec un micro de studio. Autant dire que le moindre doute concernant son activité n'est pas envisageable. Il semblerait que Lady Gaga soit de retour en studio pour son sixième album. Et si pour l'instant, aucune information n'a été divulguée par ses équipes, la jeune femme avait répondu à des rumeurs de grosse en mars dernier en affirmant qu'elle était sur le point "d'accoucher" de son nouvel opus. Une naissance qu'on se tarde de voir arriver...