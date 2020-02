Lady Gaga est de retour avec Stupid Love et c'est à écouter toute la journée sur Virgin Radio !

Ce retour, on l'a attendu avec une impatience démesurée : Lady Gaga nous revient enfin avec Stupid Love, un nouveau morceau qui renoue avec son passé pop. Si vous êtes de ceux qui voulaient revoir la Lady Gaga de Bad Romance ou encore de Poker Face, rassurez-vous : avec Stupid Love, celle qui a brillé dans A Star is Born semble prête à se lancer dans une nouvelle ère - presque futuriste. Voyez plutôt :

Lady Gaga nous revient plus puissante que jamais avec un titre qui, visiblement, redonne le courage d'aimer après s'être fait briser le coeur (on le sait, l'amour est le nerf de la guerre dans la musique pop). Stupid Love annonce le sixième opus de la star et quelque chose nous dit que ce prochain album sera une réussite. Verdict bientôt ! En attendant, Stupid Love est à écouter toute la journée sur Virgin Radio.