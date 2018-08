Lady Gaga : Enigma, sa résidence à Las Vegas

L'interprète de Judas et grande gagnante du meilleur clip du 21e siècle avec Bad Romance, a annoncé hier qu'elle s'installerait en résidence à Las Vegas à l'occasion de shows d'envergures.

La nouvelle ravira les fans américains et ceux qui feront le déplacement. Lady Gaga prendra donc possession du tout nouveau Park MGM à Las Vegas et offrira plusieurs shows exceptionnels et uniques aux heureux élus qui pourront y assister. La chanteuse de trente deux ans compte bien rendre le moment unique puisqu'elle prévoir de proposer deux types de shows complètement différents. Le premier Lady Gaga Enigma sera extravagant à l'image de ses premiers albums et le second Lady Gaga Jazz and Piano, plus sobre et jazzy faisant écho à son dernier opus, Joanne. Du 28 décembre à novembre 2019, Lady Gaga sera comme de nombreuses stars avant elle (Celine Dion, Britney Spears, Elton John, etc.) de passage dans la capitale du jeu et promet donc à ses fans un spectacle de taille.

"Nous créons un spectacle qui ne ressemble à rien de ce que j'ai fait auparavant. Ce sera une célébration de tout ce qui est unique et différent en nous. Les défis de la bravoure peuvent être relevés avec la créativité et le courage qui émergent de l'adversité, de l'amour et de la musique." indique-t-elle dans un communiqué.

On connait la grande facilité de Lady Gaga à passer de l'un à l'autre. On connait aussi le penchant de la chanteuse pour l'ambiance piano-voix et on sait qu'une version plus minimalistes de ses chansons sera saluée comme il se doit. Tout comme son côté extravagant, le sera aussi même si cette dernière semble se détacher petit à petit de cette image iconique qui fait sa réputation.