Lady Gaga en France, Hoshi menacée, Indochine de retour... les news musique de la semaine 

Comme chaque semaine, on revient avec vous sur les news les plus marquantes de la sphère musicale. Au programme, Lady Gaga et son nouvel album, Hoshi ou encore le retour d'Indochine.

On commence donc avec Lady Gaga. D'abord, sachez que son nouvel album, Chromatica contiendra bel et bien des featurings. Et forcément, les paris sont ouverts : Ariana Grande sera t-elle présente sur l'album ? Seul l'avenir le dira ! La star sera de passage en France en juillet prochain et quelques fans ont laissé éclater leur colère sur Twitter. Pourquoi ? A cause du prix des places.

Chomatica sera bientôt disponible

On poursuit avec Hoshi : menacée, la chanteuse a saisi la justice. Soutenu par de nombreux artistes, Hoshi essuie des menaces homophobes depuis des semaines - et il est temps que ça cesse.

Hoshi victime d'homophobie

Aussi, Indochine tease lentement mais sûrement son retour. Reviendront-ils en avril ? Avec les quarante ans de carrière du groupe, tous les fans sont à l'affût du moins indice.

Indochine bientôt de retour ?

Enfin, on termine avec un point sur les concerts et festivals annulés en raison du coronavirus...

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news musicales !