Lady Gaga dévoile une lyrics video trippante pour The Cure

En plein Coachella 2017, Lady Gaga avait surpris son public en dévoilant un tout nouveau titre, The Cure. Une chanson qui avait beaucoup séduit ses fans, heureux de retrouver la Lady Gaga pop qu'ils ont toujours aimée ! Le morceau surfe sur la vague tropical house tout en adoptant un ton très mélancolique. Une chanson émouvante sur laquelle il fera bon danser cet été. La lyrics vidéo de The Cure met en scène Lady Gaga installée sur un fauteuil dans différentes positions, le carré vidéo est entourée par les paroles de la chanson qui défilent à toute vitesse et dans tous les sens. C'est hypnotisant mais pas très pratique à lire !

On espère que Lady Gaga sortira très bientôt un véritable clip vidéo pour illustrer The Cure même si la star a beaucoup à faire cette année. Elle entamera son Joanne World Tour en août prochain mais avant cela, la chanteuse sera en plein tournage d'un film très attendu. Bradley Cooper a en effet choisi la mother monster pour incarner le premier rôle de son remake de A Star is Born. Un film à découvrir dans plus d'un an et demi sur les écrans américains. D'ici là, c'est certain, le clip de The Cure sera sorti !