Lady Gaga : Des rumeurs affirment que la star pourrait se produire à l'Eurovision 2021

Il y a quelques semaines, Lady Gaga faisait la une des magazines suite au vol de ses chiens et à l'agression très violente de son promeneur. Très inquiète à l'époque, la chanteuse avait même offert une récompense d'un demi-million de dollars pour résoudre l'affaire. Une somme énorme qu'elle n'aura finalement pas eu à débourser puisque les enquêteurs de Los Angeles ont rapidement mis la main sur les malfrats et leur butin. Un soulagement pour celle qui est actuellement en plein tournage du prochain film de Ridley Scott en Italie : House of Gucci.

Désormais, c'est une toute autre histoire qui agite les fans de Lady Gaga ! En effet, si l'on en croit l'avis des internautes sur les réseaux sociaux, la chanteuse pourrait se produire lors de la finale du concours de l'Eurovision le 22 mai prochain. Pourquoi une telle rumeur ? Tout simplement car, comme le précise le site Purecharts, "Google indique, sur la page 'Événements' de Lady Gaga, que l'interprète de 'Rain on Me' sera en concert au sein de la salle Ahoy Rotterdam le samedi 22 mai au soir, redirigeant vers une page officielle de l'office du tourisme de Rotterdam". Une information assez étrange puisque la tournée Chromatica de la chanteuse ne débute qu'en juillet avec une prestation au Stade de France à Paris.

Het staat er inderdaad echt... maar klopt het ook? Komt Lady Gaga optreden in de finale van het Eurovisie Songfestival? De organisatie zegt van niks te weten... pic.twitter.com/W7qsk5q2vB — Lammert de Bruin (@lammert) April 24, 2021

Interpellé par cette rumeur, le producteur de l'événement, Sietse Bakke, a immédiatement démenti en répondant "Pas que nous sachions" à la rumeur qui affirme la présence de Lady Gaga lors de son événement. Après la venue d'artistes comme Madonna ou Justin Timberlake, il se pourrait donc que l'interprète de Bad Romance soit la prochaine à venir se produire lors de l'émission télévisée regardée par plus de 200 millions de téléspectateurs. Réponse dans quelques semaines.