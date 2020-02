Lady Gaga : Découvrez le clip totalement déjanté de Stupid Love (VIDEO)

Quatre ans après son album Joanne, Lady Gaga est bel et bien de retour sur le devant de la scène musicale. Même si la chanteuse n'a pas vraiment chômé entre temps -notamment avec l'immense succès du film A Star is Born- ses fans commençaient sérieusement à s'impatienter. Une attente qui touche donc à sa fin ces derniers jours avec la sortie de son nouveau morceau Stupid Love. Une chanson aux sonorités pop qui n'est pas sans rappeler ses tubes Bad Romance ou Born This Way et qui annonce forcément l'arrivée imminente de LG6 -probablement intitulé Chromatica-, le sixième opus de l'artiste américaine.

Dans ce clip vidéo de plus de 3 minutes, on découvre une mise en scène totalement dingue où Lady Gaga est à la tête d'une tribu de soldats prêts à tout pour conserver la paix. A mi-chemin entre un épisode des Powers Rangers et l'univers nippon des mangas, le projet nous transporte dans un désert où la couleur rose est omniprésente et l'originalité est de mise. Avec des chorégraphies millimétrées, l'interprète de Shallow nous démontre une fois de plus sa capacité à évoluer au film du temps...