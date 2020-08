Lady Gaga : Découvrez cette reprise éblouissante d'une enfant de 12 ans (VIDEO)

Il fallait oser, Annie Jones l'a fait ! Vous ignorez de qui on parle ? C'est normal puisque cette illustre inconnue de 12 ans vient tout juste d'être dévoilée au grand public grâce à son éblouissante performance dans America's Got Talent. Et en s'attaquant au (déjà très célèbre) titre Rain on Me, de Lady Gaga et Ariana Grande, la jeune fille n'y va pas avec le dos de la cuillère. Un pari risqué qui aura largement payé puisque cette dernière a littéralement émerveillé Heidi Klum, Sofia Vergara et Howie Mandel, les trois membres du jury. Simon Cowell, absent suite à une chute de vélo, aura quant à lui raté ce moment d'anthologie.

Aussitôt la performance terminée, c'est le mannequin d'origine allemande qui a félicité la jeune Annie Jones en affirmant que les deux chanteuses à l'origine du titre seraient très fières d'elle. Connues pour leur générosité à l'égard de leurs fans, il ne serait d'ailleurs pas impossible que ces dernières s'expriment prochainement sur les réseaux sociaux suite à cette cover qui fait énormément parler d'elle. Une information qui relève pour le moment de l'utopie même si on imagine qu'un message de Gaga ou Grande ferait le bonheur de la petite chanteuse. Quant au titre original, il devrait être interprété par les deux chanteuses lors de la prochaine cérémonie des Video Music Awards le 30 août prochain. On a déjà hâte !