Lady Gaga : De The Fame à Chromatica, retour sur tous les looks de la chanteuse (PHOTOS)

A quelques semaines de la sortie de son nouvel album, focus sur tous les looks adoptés par Lady Gaga au fil de sa carrière. De ses débuts avec The Fame à son retour en force (rose) en passant par le chapitre A Star is Born, Lady Gaga a su montrer qu'elle était un véritable caméléon. Capable de se ré-inventer au fil des albums, l'interprète de Shallow a exploré de nombreuses facettes de sa personnalité. Voyez plutôt !

Lady Gaga - 2009 Lady Gaga - 2009 Lady Gaga - 2009 Lady Gaga - 2009 Lady Gaga - 2009 Lady Gaga - 2009

Au début de sa carrière, en 2009, Lady Gaga s'empare de la pop avec The Fame - tenues futuristes, éclair qui lui traverse le visage... rien n'est laissé au hasard. Deux ans plus tard, avec l'album Born This Way, elle s'affirme beaucoup plus : la démesure et l'originalité qui la caractérisent n'ont pas bougé mais Lady Gaga se montre plus rock, plus déchaînée, plus adulte. En 2013, elle change de cap avec Artpop - un album plus conceptuel. Et évidemment, cela se ressent sur son style.

2014. Lady Gaga s'offre un album de jazz, Cheek to cheek. Là encore, la transformation est sans appel. En 2016, elle rendra hommage à David Bowie avec l'élégance qu'on lui connait aux Grammy Awards. En 2018, Lady Gaga revient dans le rôle d'Ally (A Star is Born) : elle se montre naturelle et vulnérable, sans artifice (et elle fera l'unanimité). Suivront les Oscars et son blond platine en 2019. Cette année, Lady Gaga entame une nouvelle ère, Chromatica. Et clairement, nous verrons tous la vie en rose !