Lady Gaga de retour, Hoshi victime d'homophobie... les news musique de la semaine

Vous le savez, chaque semaine, Virgin Radio revient sur les news les plus marquantes. Au programme cette fois, le retour de Lady Gaga, Hoshi victime de harcèlement sur les réseaux sociaux ou encore le retour de Christine & The Queens.

On commence avec le titre qui va secouer la sphère pop cette semaine : Lady Gaga est de retour avec Stupid Love - un single qui nous ramène à l'ère de Born This Way. Le morceau tease le sixième album (très) attendu de la star et une chose est sûre, il devrait recevoir le succès escompté.

Lady Gaga est de retour !

Dans un autre registre (plus sombre), il nous faut revenir sur le cyber harcèlement que subit Hoshi depuis quelques temps. Depuis son passage aux Victoires de la Musique, la jeune artiste est la cible d'insultes homophobes qui, en 2020, ne devraient même plus traverser les esprits. Face à cet amas de haine, de nombreux artistes ont fait front avec l'interprète d'Amour Censure.

Hoshi victime d'homophobie

Toujours en France, Christine & The Queens a -quant à elle- dévoilé son EP : teasé avec People I've Been Sad, ce nouveau projet est accompagné d'un court métrage créatif qui devrait plaire aux fans.

Enfin, Coeur de Pirate a annoncé sa tournée sur les réseaux sociaux tandis que Lana Del Rey, elle, s'est excusée d'avoir annulé des concerts...

