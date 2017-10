Lady Gaga de retour en studio, des nouvelles chansons à prévoir

Tout semble rentré dans l'ordre pour Lady Gaga. Après avoir rendu sa maladie publique quelques jours avant la sortie de son documentaire Gaga: Five Foot Two, la chanteuse américaine a confirmé les nouvelles dates du Joanne World Tour en Europe qui avaient été reportées précédemment, toujours à cause de sa fibromyalgie. Et désormais, elle est 100% prête à se remettre au travail puisque Lady Gaga vient de retrouver le chemin du studio comme elle le montre fièrement sur ses réseaux sociaux : "Rien de mieux qu'une thérapie de studio.", peuvent lire ses fans sur l'un de ses derniers posts Instagram.

Nothing like studio therapy. Thank you @juicycouture for these awesome sparkly track shorts and comfy top. Had so much fun in the studio. Made me feel like a star ???? like the ones in the sky, you know..the real kind. Une publication partagée par xoxo, Gaga (@ladygaga) le 12 Oct. 2017 à 13h59 PDT

L'interprète de "The Edge of Glory" a repris du poil de la bête et compte donc livrer de nouvelles chansons à ses fans dans les prochains mois. Cela fait plusieurs fois que Lady Gaga fait allusion à son futur album en interview, elle a déjà confirmé travailler sur des titres inédits dont certains devraient d'ailleurs être dévoilés pendant le Joanne World tour. On a hâte de voir ce qu'elle nous réserve ! En attendant, pour faire durer le plaisir, on vous propose de voir 14 choses à retenir du documentaire Netflix : Gaga: Five Foot Two.