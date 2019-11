En 2018, Lady Gaga démontrait au grand public ses talents d'actrice dans le long-métrage A Star is Born. Une performance marquante qui lui valait un succès phénoménal au box-office et les critiques positives de toute la profession. Actuellement en résidence à Las Vegas, l'interprète de Bad Romance ne semble pas s'arrêter en si bon chemin quant à sa nouvelle carrière au cinéma. La preuve, cette dernière devrait jouer dans le prochain film de Ridley Scott.

Le réalisateur de Alien s’est penché sur l’histoire de la puissante famille Gucci et il a choisi Lady Gaga pour interpréter le personnage de la "Veuve Noire" Patrizia Reggiani, l’ex-femme de Maurizio Gucci, petit-fils du fondateur de la maison de couture italienne du même nom. Condamnée en 1995 pour avoir commandité le meurtre de son mari, cette femme à la personnalité insaisissable passera 18 ans derrière les barreaux jusqu'en 2016. Lady Gaga de retour au cinéma ? Elle devrait être au casting du prochain film de Ridley Scott

Le projet devrait se baser sur le roman The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed (La maison Gucci : une sensationnelle histoire de meurtre, de folie, de glamour et de cupidité) de Sara Gay Forden, sorti en 2001. Si pour l'instant, aucune date de sortie n'a été communiquée, on espère qu'il sortira en 2020 !