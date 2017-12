Que de projets pour Lady Gaga ! Alors qu'elle vient d'apparaître dans une pub Tudor où on la voit se battre contre elle-même sur du Mozart, l'interprète de Born This Way a confirmé aujourd'hui, une rumeur qui courait depuis quelques temps : son installation à Las Vegas pour y donner des concerts pendant deux ans. C'est à travers plusieurs publications sur son compte Instagram que Stefani Germanotta à l'état civil a annoncé la bonne nouvelle : "Les rumeurs sont vraies. Je vais chanter au Park Theater de MGM. Je suis tellement contente et excitée de présenter mon nouveau spectacle à ma famille de Las Vegas." écrit-elle.

Et de continuer : "C'est un lieu associé à Elvis Presley, Tony Bennett et Franck Sinatra, Eleton John, Judy Garland et Liza Minnelli. Me produire à Las Vegas est le rêve d'une vie. Je suis honorée de suivre leur pas et d'avoir l'opportunité de créer un spectacle que Vegas n'a encore jamais vu. Je vais vous dire exactement ce que j'ai dit aux dirigeants de MGM et du Park Theater 'Vous pouvez compter sur moi pour chaque soir donner tout ce que j'ai' Merci à mes fans d'avoir toujours cru en moi. On se voit à Vegas les enfants !". Comme Britney Spears ou Céline Dion avant elle, Lady Gaga va donc mettre au point un spectacle inédit qu'elle présentera tous les soirs à partir du mois de décembre 2018. Auparavant, elle aura assuré la promotion de A Star Is Born dont de nouvelles images ont été dévoilées.