Lady Gaga, Coldplay, Ariana Grande... Les meilleurs concerts de 2017 

Plus que quelques jours avant de passer en 2018... L'heure est forcément au bilan avant de passer à la nouvelle année ! Ces douze derniers mois, la rédac' de Virgin Radio a eu la chance d'assister à des dizaines de concerts en France mais aussi aux quatre coins du globe ! Nos artistes préférés ont tout donné en sortant de nouveaux albums en 2017 : que ce soit dans le monde de la pop, dans un style rock, ou même dans la catégorie chanson française. Et sur scène c'était comment ? On vous résume nos plus beaux moments de live tout de suite !

C'est le festival qui fait rêver tout le monde. Après s'être habitué au décalage horaire en Californie, direction Coachella pour voir les plus gros artistes du moment ! Si cette année les têtes d'affiche étaient Radiohead, Lady Gaga et Kendrick Lamar, c'est surtout la pop star qui a retenu toute notre attention avec un set incroyable mêlant tubes planétaires, favorites des fans et même une chanson inédite en exclu mondiale : The Cure. On sera au Joanne World Tour en 2018 !

Le Zénith de Paris n'était pas plein le 5 octobre soir, mais cela n'a pas empêché Lorde d'offrir le meilleur des spectacles possibles à ses fans réunis pour l'occasion. Avec Khalid en ouverture, la première partie avait donné le ton d'un concert plus festif que ce que l'on aurait pu imaginer. Parmi les très beaux moments du concert de Lorde, il y eut l'émouvant Liability mais aussi la belle reprise de Somebody Else de The 1975.

Ceux qui ont eu la chance de voir The Weeknd à l'AccorHotels Arena (ainsi qu'au Lollapalooza Paris) en ont eu pour leur argent ! Le canadien a proposé un show, qui sans être des plus spectaculaires, a conquis le public sans difficulté. La voix du chanteur y était aussi impeccable qu'en studio et la setlist mettait autant à l'honneur son dernier album Starboy, que ses tubes et les chansons connues seulement par les fans de la première heure. En ratissant large, The Weend a ravi tout le monde!

L'un des concerts les plus émouvants de l'année s'est tenu à l'AccorHotels Arena le 7 juin dernier. Ariana Grande reprenait alors le cours du Dangerous Woman Tour, deux semaines après les attentats de Manchester. L'artiste a tâché de reprendre sa tournée sans faire de surenchère concernant les tragiques événements qui l'ont contraint à interrompre sa tournée. Son interprétation de One Last Time avait pourtant quelque chose de plus poignant qu'à l'ordinaire. Un beau moment de communion !

C'est seul sur scène, accompagné de sa guitare, qu'Ed Sheeran a choisi d'assurer la tournée qui a suivi le succès monstre de son dernier album Divide. Et son passage à Paris reste l'un de nos meilleurs souvenirs de 2017 ! Pendant plus d'une heure de show, l'artiste britannique a repris ses tubes, prouvant qu'il assurait aussi bien en studio que sur scène. Le point culminant du concert ? Shape Of You, forcément.

Voir Lana Del Rey sur scène, c'est toujours un moment particulier. Pour l'un de ses rares passages en France, la chanteuse mystérieuse a choisi le festival Lollapalooza Paris. Quelques jours après la sortie de son album Lust For Life, Lana Del Rey présentait donc un live élégant, simple, où tout repose sur son charisme et son aura hallucinants. En plus de ses classiques, on apprécie le fait que Lana chante de vieilles démos comme Serial Killer que les vrais fans connaissent par cœur.

En 2017, Frank Ocean assurait une poignée de dates à travers le monde, dont l'une au Lovebox Festival (Londres) à laquelle on a eu la chance d'assister. La performance était réalisée par le grand Spike Jonze, et en a dérouté plus d'un. Installé sur une scène au milieu de la foule, bien enserré par un casque anti bruit, l'américain a déroulé les chansons de son deuxième album, ainsi que quelques chansons sorties au cours de l'année ( Channel, Biking). Ne sera restée de Channel Orange que Thinkin' Bout You jouée vers la fin du concert. Un concert surprenant mais auquel tout fan de l'artiste se devait d'être.

Rares sont les artistes qui peuvent se vanter d'être à la hauteur du Stade de France, et pourtant Coldplay font partie de ceux-là ! Trois dates pleines à craquer en juillet dernier, on se souviendra longtemps du passage de Coldplay à la capitale. Pour promouvoir leur dernier album A Head Full of Dreams, Chris Martin et sa bande on vu un show en couleurs et festif, suivant une humeur feel-good tout au long du concert. C'était magique !

On garde un souvenir assez ému du concert de Her lors du festival Eurosonic. Ce grand raout qui se tient tous les ans début janvier du côté de Groningen ( Pays Bas), réunit tous les jeunes talents de la scène européenne. Her était l'un des dignes des représentants de la délégation française et leur concert dans une petite salle de la ville néerlandaise était bourré de monde. L'occasion de voir Simon et Victor jouer ensemble leur titre avec une énergie sans pareille, dans la joie et la bonne humeur.