Lady Gaga : Chromatica confirmé, l'album sortira le...

Vendredi dernier, Lady Gaga chamboulait la pop avec un nouveau single, Stupid Love. Après des mois d'attente, la chanteuse a finalement marqué son grand retour avec un clip aussi esthétique que coloré : c'est officiel, la reine de la pop est de retour avec un projet qui, inévitablement, sera différent de son dernier album - alors que Joanne se concentrait sur ses racines familiales, Lady Gaga retourne à ses racines avec son sujet de prédilection, l'amour. La bonne nouvelle, c'est que la star a partagé le titre de son prochain opus, ainsi qu'une cover provisoire. Petit bonus, on a une date de sortie.

On attend Chromatica (les rumeurs disaient donc vrai) pour le 10 avril prochain, L'opus est d'ores et déjà disponible en pré-commande. "Faire cet album m'a guérie", a ainsi confié Lady Gaga. "C'est de ça dont parle vraiment Chromatica... l'album évoque la guérison mais aussi le courage. Quand on parle d'amour, je pense que c'est important de rappeler le courage qu'il faut pour aimer quelqu'un".

Patience, plus que quelques semaines avant de découvrir l'album !