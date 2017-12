Lady Gaga change de look, une nouvelle ère musicale en prévision ?

Alors que son dernier album en date, Joanne, est certifié disque de platine depuis peu aux Etats-Unis, Lady Gaga pourrait bien démarrer une nouvelle ère musicale. C'est exactement ce que ses "Little Monsters" sont en train de soupçonner à la suite d'un changement de look de leur idole. On le sait, chez Lady Gaga les looks sont très importants et le passé a prouvé qu'elle a adopté une certaine esthétique particulière à chaque sortie de ses albums : The Fame, The Fame Monster, Born This Way, ARTPOP et Joanne. Alors, la chanteuse américaine va-t-elle bientôt faire une annonce officielle ? On aimerait y croire, découvrez son nouveau look tout de suite !

En ce dimanche soir, Lady Gaga en a profité pour partager plusieurs nouvelles images issues d'un photoshoot avec Hannah Khymych. Sur ces clichés, l'interprète de "The Edge of Glory" apparaît avec des cheveux roux-orangés avec des paillettes, une coiffure assez excentrique, un maquillage et une tenue plutôt disco. Comme vous pouvez le constater, Lady Gaga a changé sa photo de profil ainsi que celle de couverture sur Twitter mais aussi sur Instagram. Alors... Que penser ? On croise les doigt pour que ce changement de look coïncide avec une nouvelle ère musicale. En attendant, de "Bad Romance" à "Poker Face"... Retour sur les plus gros succès de Lady Gaga.