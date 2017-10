Lady Gaga : Ce que le Joanne World Tour a rapporté jusqu'à maintenant

Si elle n'avait pas été obligée de reporter les dates européennes du Joanne World Tour, Lady Gaga serait à Paris dans quelques jours... À cause de sa maladie chronique sur laquelle elle a levé le voile, l'interprète de "Bad Romance" doit faire attention à sa santé, quitte à changer certains plans de sa carrière. Malgré tout l'amour qu'elle porte à ses Little Monsters en Europe, Lady Gaga attendra finalement début 2018 pour venir présenter son dernier album Joanne sur scène. Et si en attendant on faisait le bilan sur la première partie des dates nord-américaines qui se sont déroulées sans encombre ? Les vingt premières dates de concerts du Joanne World Tour ont rapporté 52 millions de dollars à Lady Gaga.

En se basant sur les prix fixés par Live Nation pour les 20 dates de concerts sold-out (avec un total de 440 551 billets) dans 15 villes aux Etats-Unis et au Canada, Lady Gaga aurait donc récolté 52 millions de dollars grâce au Joanne World Tour. Une somme assez impressionnante qui se comprend quand on voit que la superstar a joué principalement dans des stades ! Malgré le report de sa venue en Europe, Lady Gaga reprendra à partir du 5 novembre prochain le Joanne World Tour aux USA. On a hâte qu'elle vienne ensuite nous voir ! En attendant, découvrez l'histoire derrière le chapeau de la pochette de Joanne.