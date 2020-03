Lady Gaga, BTS, Rammstein... Découvrez les plus gros vendeurs de disques en 2019 !

L'IFPI (la Fédération internationale de l'industrie phonographique) vient de dévoiler le bilan de l'année 2019. Si la liste des plus gros vendeurs d'albums n'est pas vraiment surprenante, certains artistes tirent largement leur épingle du jeu et dépassent même certains de leurs acolytes pourtant bien installés depuis de nombreuses années. On retrouve ainsi des valeurs sûres telles que Taylor Swift, Lady Gaga ou Ariana Grande qui ne semblent pas prêtes à laisser leur place si durement obtenue. En revanche, on découvre avec stupeur que BTS et ARASHI, deux groupes de boys band asiatiques, apparaissent dans le trio de tête. Un exploit auquel les Ed Sheeran, Queen et Rammstein ne devaient pas s'attendre. Voici le classement des 10 albums les plus vendus en 2019 :

1 - ARASHI - 5x20 All the BEST!! 1999-2019 (3,3 millions de ventes)

2. Taylor Swift - Lover (3,2 millions de ventes)

3. BTS - Map of the Soul : Persona (2,5 million de ventes)

4. Lady Gaga - A Star Is Born (1,2 million de ventes)

5. Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? (1,2 million de ventes)

6. Queen - Bohemian Rhapsody (1,2 million de ventes)

7. Ed Sheeran - No.6 Collaborations Project (1,1 million de ventes)

8. Ariana Grande - Thank U, Next (1 million de ventes)

9. Rammstein - Rammstein (900.000 ventes)