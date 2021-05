Lady Gaga : Born This Way fête ses 10 ans, 3 choses à retenir sur le morceau culte

Tout cela ne nous rajeunit pas mais Born This Way, hymne à l'amour et à l'égalité signé Lady Gaga a fêté le 24 mai dernier ses 10 ans. Inspiré du tube disco de Carl Bean I Was Born This Way (sorti en 1977), Born This Way a porté (avec brio) la sortie du deuxième album de la popstar. Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, voici trois choses à savoir sur le morceau.

Une chanson sur l'amour et l'égalité

Comme de nombreuses popstars, Lady Gaga milite pour que l'amour et l'égalité triomphent : elle l'a prouvé en écrivant le morceau Born This Way. Single chargé de porter le deuxième album de la star, Born This Way a été (en partie) produit par Gaga en personne : "Gaga écoutait mes mixtapes après que quelqu'un qu'elle connaissait m'ait entendu faire le DJ dans un club de L.A. Un jour, Gaga m'a envoyé un e-mail pour me demander si je faisais mes propres beats. J'ai dit oui, je lui en ai envoyé quelques-uns, et elle m'a répondu, cette fois au téléphone, en me demandant si je voulais travailler avec elle sur certains trucs. J'ai dit oui", confiera DJ White Shadow - qui a travaillé sur le morceau.

Lady Gaga a joué le morceau lors des Grammys de 2011

Alors que les Grammys avaient pour habitude de ne pas laisser les artistes jouer de nouveaux morceaux sur scène, Lady Gaga a pu interpréter Born This Way. Plus tard, lorsqu'elle ira récupérer son Grammy du Best Pop Vocal Album, Lady Gaga avouera avoir imaginé Whitney Houston interpréter Born This Way à sa place "parce que je ne me sentais pas assez confiante pour m'imaginer moi-même".

Un morceau écrit en 10 minutes

Pour le magazine Vogue, Lady Gaga reviendra sur ce morceau culte : "J'ai écrit Born This Way en 10 p*tain de minutes", avouera t-elle. "Et c'est une chanson à message complètement magique. Et après l'avoir écrite, les portes se sont ouvertes, et les chansons ont continué à arriver. C'était comme une conception immaculée".

Born This Way fête ses 10 ans et il est toujours aussi culte.