Lady Gaga : Bad Romance, Poker Face, Born This Way... Retour sur ses plus grands succès

Et si c'était elle la dernière grande pop star de la planète ? Quand Lady Gaga a débarqué en 2008 avec son premier single "Just Dance", personne ne se doutait encore que la chanteuse américaine allait changer l'histoire de la pop à jamais. Un talent unique, une voix hors du commun, des tubes à la chaîne... Stefani Germanotta a dû céder sa place à Lady Gaga : une superstar mondiale qui n'a cessé d'évoluer dans sa carrière, d'impressionner ses fans et de surprendre le grand public comme peu d'autres l'ont fait avant elle. Car oui, avant de recevoir une standing ovation de cinq anciens présidents des Etats-Unis en octobre 2017, Lady Gaga en a fait des choses ! Comme collectionner les tubes. Pour célébrer les 8 ans de "Bad Romance" (notre single préféré de sa discographie), Virgin Radio vous propose de revenir sur les plus grands succès de Lady Gaga.

Deuxième single officiel de Born This Way, "Judas" a intégré le top 10 du prestigieux Billboard Hot 100 le 30 avril 2011. Un vrai succès même s'il ne fait pas partie de nos titres favoris de la pop star, car il s'apparente trop à un ersatz de "Bad Romance".

Là c'est assez incompréhensible, mais quand Lady Gaga a sorti l'album ARTPOP en 2013, un engouement s'est fait autour du titre "Dope" (qui n'a jamais été un single) qui a réussi à se classer 8 ème du Hot 100 aux Etats-Unis. Oui, nous non plus on ne comprendra jamais.

L'excellent "You And I" (et son clip génial avec la première apparition de Jo Calderone) s'est hissé à la 6 ème place du Billboard Hot 100 le 17 septembre 2011. Une prise de risque pour la chanteuse d'avoir choisi ce single, qui a fini par payer ! On lève notre verre à cette réussite et à son "cool Nebraska guy" !

Le tube "Paparazzi" a lui aussi occupé la sixième place du Hot 100. C'est l'un des singles qui a défini la carrière de Lady Gaga, avec un clip incroyable (le premier en mode court métrage) réalisé par Jonas Akerlund. On se souvient de sa sortie en 2009 comme si c'était hier !

"Let's have some fun, this beat is sick / I wanna take a ride on your disco stick". La chanson-déclic où l'on s'est dit que Lady gaga était plus qu'une simple pop star. La chorégraphie dans le métro, son jeu de séduction avec ses proies, ses mèches couleur lavande... "LoveGame" est entrée dans l'histoire à la 5 ème place du Billboard Hot 100.

"Ale-Alejandro..." Avec son clip ultra sombre tourné par Steven Klein (que Madonna avait réquisitionné beaucoup plus tôt), ce single a marqué toute une génération. Pendant 23 semaines au sein du Hot 100, "Alejandro" a atteint son pic en se plaçant à la 5 ème place le 26 juin 2010.

Après sa performance exceptionnelle au Super Bowl 2017, Lady Gaga a vu son album Joanne remonter dans les charts du monde entier. Et son single "Million Reasons" a lui aussi profité de ce regain d'intérêt, jusqu'à décrocher la 4 ème place du Billboard Hot 100 le 25 février dernier !

Qui a dit que le single "Applause" était un flop ? Présent pendant 23 semaines dans le classement US, le premier single de ARTPOP s'est hissé jusqu'à la 4 ème place du Hot 100. Pas si mal pour un "flop" !

Top 3 ! Véritable tube planétaire, "The Edge Of Glory" a squatté la troisième place du Hot 100 pendant la semaine du 28 mai 2011. Rien à rajouter ? On est toujours à fond sur le solo de saxophone !

Prévu à la base comme duo avec Britney Spears, c'est finalement avec Beyoncé que Lady Gaga a choisi de partager le tube "Telephone". Un clip mythique pour deux artistes uniques, c'était la belle époque. Le titre s'est lui aussi classé numéro 3 aux Etats-Unis.

Le single où tout a basculé... Lady Gaga a montré de quoi elle était vraiment capable avec "Bad Romance". C'est à ce jour (toujours) notre clip favori de sa carrière. Et quel tube ! Dommage par contre que "Bad Romance" soit resté numéro 2 pendant six semaines au Billboard Hot 100 (bloqué par "Empire State Of Mind" de JAY-Z et Alicia Keys).

Là où tout a commencé. Lady Gaga a réussi l'exploit de hisser son premier single "Just Dance" tout en haut du Billboard Hot 100 ! Alors que personne ne la connaissait vraiment en 2009, elle s'était déjà assuré un numéro 1. Un avenir prometteur !

"Po-po-po-po-poker face..." Le premier gros tube de Lady Gaga qui l'a rendue célèbre aux yeux du monde entier. Forcément on a entendu ce titre partout, forcément il a fini numéro un du Billboard Hot 100 le 11 avril 2009 !

C'est le 26 février 2011 que Lady Gaga a décroché le plus gros tube de sa carrière : "Born This Way". Numéro un des charts US pendant six semaines, l'hymne pop reste à ce jour le plus grand succès de sa carrière. Souvenez-vous : "don't be a drag, just be a queen !"