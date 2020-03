Lady Gaga au Stade de France, pourquoi les fans râlent-ils ?

C'est probablement LE concert qu'il ne faudra pas manquer l'été prochain : Lady Gaga investira le Stade de France au mois de juillet - une façon de présenter son nouvel album (Chromatica). Evidemment, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et les fans se sont jetés sur la billetterie. Sauf que tout le monde n'est pas ravi :

Franchement lady gaga au stade de France en juillet ça se tente mais les prix des places vont vite me faire redescendre sur terre — Marie (@kidrauhlesque) March 5, 2020

Par contre grosse blague les prix des places de concert de Lady Gaga ???????? — Do ❀ (@DorianeTeamel) March 5, 2020

Pour s'offrir une place en carré or, il faudra débourser près de 178,60 euros. Pour une catégorie une, comptez 140.10 euros. En catégorie deux, 101.60 euros. Evidemment, les prix sont élevés -on comprend que certains fans soient mécontents. MAIS rappelons qu'il s'agit de Lady Gaga et que la connaissant, le show sera spectaculaire.