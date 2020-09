Lady Gaga au casting du prochain X-Men ?

En interprétant Ally dans A Star is Born, Lady Gaga a prouvé à tous ses talents de comédienne. Et justement, alors que la pop star cartonne avec son nouvel album Chromatica, il semblerait que le cinema lui tende encore les bras : selon We Got This Covered, les studios Marvel voudraient faire de l'artiste américaine la nouvelle Sorcière Blanche - mutante qui, on le rappelle, possède des pouvoirs télépathiques. Si vous suivez l'évolution X-Men, alors vous savez qu'Emma Frost utilisaient ses pouvoirs pour faire le mal avant de se transformer en super-héroïne.

Lady gaga chez Marvel ?

Pour l'heure, tout cela n'est que rumeur : Marvel n'a rien confirmé et Lady Gaga elle, elle ne s'est pas exprimée sur le sujet. Fera t-elle une entrée fracassante dans le MCU (Marvel Cinematic Universe) ? Seul le temps le dira. De son côté, la chanteuse et actrice Janelle Monáe a confié son envie de reprendre le rôle de la célèbre tornade : « Je ne sais pas si elle est dans "Black Panther", mais ce serait un rêve de l'avoir dedans. Je ne sais pas où ils en sont. Beaucoup de femmes ont joué Tornade et ont fait un travail exceptionnel et j'aimerais entrer dans cette lignée d'artistes rendre justice à Tornade ».

Patience, donc !