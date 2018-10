Lady Gaga : Après A Star is Born, elle se confie sur son prochain album

Tout sourit à Lady Gaga ! A l'affiche de A Star is Born avec Bradley Cooper, la star règne sur les charts (mais aussi sur le box-office). D'ailleurs, elle en a fait pleurer plus d'un grâce au clip de I'll Never Love Again. Lady Gaga, qui n'a de cesse de prouver qu'elle peut se réinventer et surtout, expérimenter, a donc réussi ce nouveau pari. Mais attention ! Ce n'est pas parce qu'elle cartonne au cinéma qu'elle en délaisse les studios d'enregistrement. Oui, Lady Gaga travaille actuellement sur son prochain album et oui, elle s'est confiée sur le sujet.

Interviewée par le média El Pais, la chanteuse s'est donc laissée aller à quelques confidences concernant son sixième opus : "Je ne peux rien vous dire concernant le prochain disque parce que ce sera une surprise", a t-elle déclaré. On vous l'accorde, elle ne confie pas grand chose (si ce n'est rien). Mais s'il y a une chose à laquelle la popstar nous a habitués, c'est bien au changement. Artpop, The Fame ou, plus récemment, Joanne, sont des opus si différents que l'on pourrait presque douter qu'ils sont signés de la même artiste. Prendra t-elle un nouveau virage ? A quoi cette nouvelle ère ressemblera t-elle ? Patience, on le découvrira vite !