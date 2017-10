Lady Gaga apporte son soutien à Katy Perry, elles oublient leur rivalité passée

Les rivalités entre pop stars, ça va ça vient ! Si Lady Gaga revient sur l'affaire Madonna dans son documentaire Five Foot Two, l'interprète de "Born This Way" n'a pas évoqué en revanche la tension qui s'était installée entre elle et Katy Perry en 2013. Souvenez-vous, à cette époque les deux artistes sortaient leur nouvel album (ARTPOP pour Lady Gaga, Prism pour Katy Perry) ce qui les mettait directement en compétition. D'autant plus que les singles "Applause" et "Roar" étaient sortis exactement le même jour : le 12 août 2013. Pour ces raisons et même si elles ne l'ont jamais avoué en public, on sait que Lady Gaga et Katy Perry ne s'appréciaient guère à cette période. Mais le passé est le passé ! Aujourd'hui Lady Gaga a envoyé des fleurs à Katy Perry pour lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle tournée mondiale: le Witness World Tour.

Les fleurs reçues par Katy Perry de la part de Lady Gaga

À cause de sa santé, Lady Gaga a été obligée de reporter les concerts du Joanne World Tour mais elle n'oublie pas ses camarades qui sont sur les routes : "Chère Katherine, je te souhaite d'avoir de superbes concerts. J'espère que le public pourra être témoin de toute ta grandeur. Xoxo, Joanne", a écrit Lady Gaga sur la carte qui accompagnait les fleurs envoyées à Katy Perry. La principale concernée s'est empressée de répondre via ses réseaux sociaux en la remerciant pour son soutien et son amitié. Une belle histoire est née ! On espère qu'elles auront l'occasion de collaborer ensemble dans le futur et on a hâte de voir Lady Gaga remonter sur scène !