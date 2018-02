Lady Gaga annule ses dates de concerts à Paris

La nouvelle est tombée aux alentours de 8h ce matin (heure française), Lady Gaga vient d'annuler les dernières dates de sa tournée européenne. Les fans français de la star ne pourront donc finalement pas découvrir le Joanne World Tour sur la scène de l'AccorHotels Arena les 20 et 21 février comme c'était prévu. Au total, ce sont dix dates de concerts qui ont été annulées et qui ne devraient cette fois ci pas être remplacées. En effet, Lady Gaga devaient assurer la partie européenne de sa tournée en octobre 2017 et avait déjà été contrainte de déplacer les dates de concerts à février 2018 à cause de ses problèmes de santé.

Des problèmes de santé qui persistent puisque c'est en raison de fortes douleurs que l'artiste est contrainte d'annuler les dix dernières dates de sa tournée. " Je suis dévastée je ne sais pas comment l'expliquer. (...) mon équipe médicale soutient ma décision de me reposer à la maison. On annule les 10 dernières dates de mon Joanne World Tour. J'aime ce show plus que tout, et je vous aime, mais c'est au delà de mon contrôle. (...) Je promets que je serai de retour dans votre ville, mais pour le moment, j'ai besoin de m'occuper avant tout de mon bien-être." précise Lady Gaga dans un post Instagram. Les spectateurs du Joanne World Tour pourront obtenir le remboursement de leurs billets à partir du 6 février.