Lady Gaga annule sa venue chez Jimmy Fallon pour ne pas faire de l'ombre au mouvement #BlackLivesMatter !

Il y a quelques semaines, Lady Gaga s'engageait dans la lutte contre le coronavirus en organisant le concert caritatif One World : Together at home. Un événement qui réunissait de nombreuses célébrités et qui avait permis de récolter plus de 120 millions de dollars. Alors que la star vient de dévoiler son album Chromatica il y a quelques jours, il semblait normal pour elle de faire la tournée des médias pour le promouvoir. De plus, son titre Rain on Me avec Ariana Grande s'est hissé en tête des charts dans de nombreux pays. Cependant, c'était sans compter le mouvement #BlackLivesMatter qui s'est élevé au coeur des médias et des réseaux sociaux du monde entier cette semaine.

Lady Gaga cancels her appearance on Fallon Tonight this evening to draw more attention to the #BlackLivesMatter movement. Tonight's guests include CNN anchor Don Lemon, NAACP President Derrick Johnson and activist Jane Elliott.

Très ouverte et engagée sur le sujet, Lady Gaga a préféré repousser son apparition dans l'émission "at home" de Jimmy Fallon afin de laisser l'attention médiatique nécessaire au mouvement. Un geste très noble de la part de la chanteuse qui, depuis ses débuts, s'est battue pour de nombreuses causes. Le présentateur américain en profitera donc pour donner la parole à l'activiste Jane Elliott, au journaliste de CNN, Don Lemon et au président du NAACP, Derrick Johnson. L'occasion pour ces derniers de mettre en lumière les combats du mouvement #BlackLivesMatter.