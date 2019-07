Lady Gaga aurait-elle annoncé sa marque de cosmétique avec un nouveau titre ? 

Rien ne l'arrête : Lady Gaga est à peine sortie du tourbillon A Star is Born (couronné à plusieurs reprises ces derniers) qu'elle se remet déjà au travail : on sait déjà qu'elle travaille sur son sixième opus et avait d'ailleurs distribué quelques indices concernant ce projet à venir. Mais comme Lady Gaga n'est absolument pas le genre à se reposer, c'est sur autre chose qu'elle est actuellement concentrée : Haus Laboratories, une toute nouvelle marque de cosmétiques adressées aux femmes comme aux hommes.

Pour les plus curieux (et impatients), la marque sera disponible en pré-commande sur Amazon dès le 15 juillet prochain : "La dernière chose dont le monde a besoin, c'est d'une autre marque beauté. Et bien tant pis. On dit que la beauté est dans l'oeil de celui qui regarde. Chez Haus Laboratories, la beauté est la façon dont vous vous voyez. Votre glam. Votre expression. Votre art. On veut que vous vous aimiez vous-même. Notre Haus, vos règles", dit Gaga dans la vidéo de présentation. Mais, ce n'est pas uniquement ce qui nous intéresse ! Pour accompagner cette vidéo, la chanteuse a choisi un titre signé BloodPop et Tchami. Et si vous suivez la star depuis longtemps, alors vous savez qu'ils sont de fidèles collaborateurs : alors que Bloodpop a travaillé sur Joanne, Tchami, lui, a collaboré sur Artpop. Evidemment, il n'en faut pas plus aux fans pour imaginer qu'à travers ce trailer, lady Gaga aurait peut-être teasé son prochain opus.

Pour l'heure, le mystère reste entier mais une chose est sûre : Lady Gaga compte bien rester encore un peu sur le devant de la scène !