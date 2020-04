Lady Gaga annonce des duos avec Ariana Grande, Elton John et BLACKPINK dans son nouvel album !

C'est probablement l'un des retours les plus attendus de ces dernières années ! Après avoir littéralement tout balayé sur son passage grâce aux titres Shallow et à l'album de son film A Star is Born, Lady Gaga devait enfin revenir avec un opus intitulé Chromatica. Annoncé il y a plusieurs mois avec la sortie dans la foulée du titre Stupid Love, ce nouveau projet a finalement été repoussé par les équipes de la chanteuse suite à la situation de crise sanitaire actuelle. Une décision qui n'a pas réellement satisfait les millions de fans de la diva mais qui a été décidée, comme beaucoup d'autres artistes, pour des raisons économiques et pratiques.

Seulement voilà, il semblerait que la tracklist de Chromatica ait été révélée il y a quelques heures par plusieurs sites d'informations. En effet, comme le révèle le média Idolator : "L'album comprend des collaborations avec Ariana Grande ("Rain On Me) et les reines de la K-Pop BLACKPINK ("Sour Candy"). Une troisième collaboration surprenante avec Elton John intitulée "Sine From Above". Outre les traits de superstar, l'opus comporte de nombreux intermèdes et plusieurs titres aux titres joyeux." Des propos qui laissent présager un album centré autour de la bonne humeur et de la fête à outrance. Quant à savoir à quoi ressemble les titres en collaborations avec ces grands noms de la musique, il faudra s'armer de patience pour le découvrir ! Pour Lady Gaga, une seule chose compte : "J'espère que vous verrez que lorsque l'album sortira, je veux que nous puissions danser ensemble, transpirer ensemble, nous étreindre et nous embrasser, et en faire la célébration la plus grandiose de tous les temps". Le ton est donné !