Lady Gaga affirme que son album Artpop était en avance sur son temps !

Il y a quelques mois, la star de la pop avait provoqué un véritable buzz sur les réseaux sociaux lorsqu'elle avait déclaré qu'elle ne se "souvenait" pas de son album Artpop, sorti en 2013. Des déclarations assez floues qui n'étaient pas du tout passées auprès de ses Little Monsters. Cependant, dans une nouvelle interview à Paper Magazine, Lady Gaga a assuré qu'elle n'avait été rien d'autre qu'un troll. "Je pense que c'est drôle que je n'aie pas le droit d'avoir le sens de l'humour", a-t-elle expliqué. "Internet est essentiellement une grosse blague, mais si j'en raconte une, tout le monde panique. Je ne regrette pas mon art, et je ne suggérerais à personne de le faire".

Quant à son album Artpop, qui n'avait pas rencontré le public escompté à l'époque, l'interprète de Born this Way est très clair à ce sujet-là : "Je regarde Artpop et la musique d'aujourd'hui, et je vois beaucoup de choses qui étaient très... futuristes. Ou elles étaient très en avance sur leur temps, et je n'ai pas peur de dire ça." Une prise de position qui semble bien loin des premières déclarations de la jeune artiste il y a quelques mois mais qui ressemblent davantage à la personne entière et passionnée qu'elle semble être depuis ses débuts avec l'album The Fame.