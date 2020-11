Lady Gaga affiche son soutien à Joe Biden et interprète Shallow en meeting (VIDEO)

Ce 03 novembre 2020 est un grand jour les Etat-Unis. D'ici quelques heures, les citoyens américains connaîtront le nom de leur nouveau président. Donald Trump, président sortant, sera t-il réélu ? Ou alors, Joe Biden entrera t-il à la maison Blanche ? Il ne reste que quelques heures au pays pour voter et plus que jamais, les artistes se mobilisent pour inciter les américains à se rendre aux urnes. Hier, c'est Lady Gaga qui s'est investie aux côté du candidat démocrate Joe Biden : l'interprète de Stupid Love l'a accompagné en meeting avant d'interpréter Shallow et Yoü And I en live. Voyez plutôt :

Yoü And I & Shallow

Lady Gaga ne s'est pas uniquement contentée de chanter - bien au contraire. La star a incité les américains à ne pas rester en retrait : "je sais que vous avez vu les sondages - le record de votes en amont", a t-elle ainsi lancé. "C'est tentant de se sentir confiant, en sécurité et de se reposer. Mais ce n'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers. C'est le moment d'agir, de rassembler nos actions, de rassembler tous nos espoirs, notre optimisme et notre enthousiasme. Toutes nos peurs, notre frustration et notre découragement. C'est le moment de se montrer et de voter comme si la vie de notre pays en dépendait. Parce que c'est le cas".

Nombreux sont les artistes qui se sont mobilisés pour cette élection. D'ici quelques heures, nous saurons si les Etats-Unis resteront aux couleurs de Donald Trump ou si Joe Biden sera le nouveau président.