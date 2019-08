Lady Gaga accusée de plagiat, Taylor Swift à l'Olympia... toutes les news musique de la semaine

Voilà un choc auquel n'était pas préparé les fans du film A Star is Born ! Alors que le succès du long-métrage n'est plus a prouvé, notamment grâce à la présence de titres phares, un artiste vient de faire une annonce plus que dangereuse. En effet, Steve Ronsen, un artiste pop/rock américain de renommée confidentielle affirme que la chanson Shallow, vendue à près de 6 millions de copies à travers le monde, serait en fait une copie de son propre morceau Almost, mise en ligne en 2013 sur la plateforme Soundcloud. Et si pour l'instant rien a été prouvé, les internautes s'interrogent déjà sur la véracité de ces affirmations.

C'est probablement l'une des salles les plus mythiques de France. Et si elle a accueilli tous les plus grands artistes de ces dernières décennies, le 9 septembre 2019, c'est l'américaine Taylor Swift qui aura, elle aussi, droit à ses lettres géantes sur la façade de l'Olympia situé boulevard des Capucines. Un espace relativement petit pour celle qui pourrait remplir des stades mais qui accueillera uniquement des spectateurs sur invitation.

Harry Styles, chanteur à succès et ancien membre du groupe britannique One Direction, vient de décliner une offre en or faite par les studios Disney. En effet, ce dernier aurait tout simplement dit non au géant américain lorsque celui-ci lui aurait proposé d'interpréter le rôle du Prince Eric dans la prochaine adaptation de La petite sirène. Et même si ce dernier s'est dit "fan du projet", il semblerait que le jeune homme pense que d'autres acteurs soient bien plus qualifiés que lui pour interpréter un rôle si iconique