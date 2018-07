Lady Gaga : Bad Romance, élu meilleur clip du 21e siècle !

Lady Gaga et ses clips ô combien recherchés... Il fallait bien que ça arrive et c'est arrivé ! L'un de ses clips élu numéro un sur la longue liste des meilleurs clips du 21e siècle. Bad Romance, meilleur clip du siècle ? Selon le magazine américain Billboard, eh bien oui. Les experts musicaux ont penchés et se sont ensuite prononcés sur la question. Cent vidéos choisies, cent vidéos visionnées. San surprises, on retrouve une flopée d'artistes made in USA. Le classement n'est en rien original, il faut bien l'admettre. Aucun artistes britanniques, pas même un petit français alors qu'on sait qu'ils savent faire tout aussi bien que nos amis d'outre atlantique. Sectaire ? Noooon, pas du tout ! Bon, ne soyons pas mauvaise langue car on constate tout de même que PSY fait parti du top 20. Et lui est coréen, pour le coup. Tous les genres son respectés. Pop, rock, rap, etc. C'est un bon point, disons.

Nombreux artistes ont été en concurrence. Eminem, Britney Spears, Shakira, Kanye West, Justin Bieber, etc, font parties de la liste. Une belle brochette, en somme. Mais il n'y a qu'une place de numéro un et celle ci a été attribué à l'une des icônes de la pop culture et qui n'est ni plus ni moins Lady Gaga. Eh oui, la chanteuse connait un succès presque infatigable depuis son fameux Poker Face. En 2009, elle nous offre le très explicite Bad Romance et a priori cela lui vaut d'être médaillée d'or dans la compétition aux meilleurs clips. Qu'on aime ou pas Lady Gage, force est d'admettre que l'univers très singulier de la star est une véritable mine de curiosités. Bad Romance en fait partie. Le clip est top, on l'avoue sans problème. Mais mérite-t-il la première place ? Les avis diverges mais on fait toutefois confiance au magazine Billboard qui salue la performance de la chanteuse ainsi que sa créativité.

"Il a offert un aperçu d'un monde entier cinématographique qui électrise et perturbe à égale mesure, élargissant les possibilités de ce qu'un clip pouvait achever - et défiant les autres stars à élever leur jeu" justifie-t-il son choix.

Depuis ses premiers succès, Lady Gaga semble s'être un peu assagi. Son dernier album Joanne balaye l'univers excessif que l'on connait à la pop star et offre une simplicité et une sobriété qu'on apprécie. Mais bon, on ne rechigne pas quand on nous propose de visionner de nouveau le clip de Bad Romance !