Lady Gaga a t-elle dévoilé le titre de son prochain single ?

Le mois de novembre arrive et il devrait être béni pour les fans de musique : pour rappel, nous attendons le retour de Coldplay avec un double album mais aussi un nouveau single signé Adele. Mais, et si Lady Gaga profitait de la vague pour, elle aussi, dévoiler un nouveau morceau ? C'est en tout cas ce que se demandent les fans de la chanteuse. On vous explique :

Fans are convinced @LadyGaga just teased a song from #LG6 titled “STUPID LOVE” in new photo shared to social media. ???? pic.twitter.com/7svwpvl5GZ — Pop Crave (@PopCrave) October 30, 2019

On le sait, Lady Gaga travaille actuellement sur son sixième album. Il y a quelques mois, la star l'avait même annoncé : «Oui, je suis enceinte… De mon sixième album!», s'exclamait-elle sur Twitter. Et comme n'importe quel artiste, Lady Gaga met un point d'honneur a partager son travail en studio avec ses fans. Et c'est justement là que les fans ont commencé à se poser des questions : Parce qu'ils ne laissent rien passer, parce qu'ils analysent tout, les internautes sont d'ailleurs persuadés d'avoir trouvé le prochain titre signé Gaga. Si vous avez une bonne vue, penchez-vous sur la photo ci-dessous : Lady Gaga semble être en train d'écouter un titre qui pourrait se nommer Stupid Love... est-ce le titre de son prochain single ?

Evidemment, tout cela n'est qu'hypothèse. Il faudra faire preuve d'encore un peu de patience avant de pouvoir découvrir le nouveau titre de Lady Gaga !