Lady Gaga : A Star Is Born, un extrait de la BO dévoilée !

Après avoir fait sensation à la Mostra de Venise et au festival de Toronto, Lady Gaga continue de promouvoir le film A Star Is Born pour lequel elle s'est offert plusieurs standing ovation. L'interprète de Bad Romance n'a donc pas oublié son premier amour et endosse le rôle d'Ally, une jeune chanteuse prometteuse qui s'illustrera au côté de Jackson, star sur le déclin, porté à l'écran par Bradley Cooper qui signe aussi la réalisation.

A l'occasion de l'avant première à Los Angeles, la star offre à ses fans -et aux autres, un petit avant goût de ce que sera la bande-originale du film. Sur son compte Twitter, elle dévoile donc un extrait de Is That Alright ? qu'elle interprète elle même. Et pour faire les choses bien, quelques images du film en prime. La bande-originale complète contiendra 34 morceaux dont 13 interprétés par Lady Gaga (Shallow, Meyba It's Time, I'll Never Love Again, etc.). Bradley Cooper prêtera également sa voix sur quelques duos.

A Star Is Born sortira dans les salles françaises le 3 octobre prochain et la date est à noter dans le calendrier car si l'on en croit les premières critiques, le film est un véritable chef d'oeuvre. Et même si les deux acteurs pensent avoir pris des risques pour leur carrière, on ne doute pas du succès de ce dernier.