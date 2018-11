Lady Gaga : A Star Is Born, roi du box-office en France ? 

On arrête plus la déferlante A Star Is Born. Après avoir conquit les charts avec sa bande-originale et surtout le cœur du public avec l'histoire touchante d'Ally et Jackson, Lady Gaga et Bradley Cooper continue leur ascension et atteignent le million d'entrée au box-office français. Sorti le 5 octobre dernier, A Star Is Born est sans doute l'un des films les plus attendue aux prochains Oscars. Lady Gaga serait même sur le point d'être nommée pour sa prestation incroyablement émouvante.

Encore une très grosse semaine pour #AStarIsBorn avec 275246 entrées dans 420 salles. Il cumule 1169862 entrées en 4 semaines. ???? cc @warnerbrosfr @OSnanoudj @guthev @MarionPisto — Box Office France (@boxofficefr) 31 octobre 2018

L'ascension du film est essentiellement due au bouche -à-oreille et jusqu'ici, ce dernier cartonne. Véritable succès Outre-Atlantique, A Star Is Born prend d'assaut les salles obscures voisines et s'impose en France en atteignant le million d'entrées. Bien joué, lorsqu'on sait que le film partait perdant dans la pensée collective. Attirant près de 351 000 spectateurs à sa sortie, le film et les critiques ont su attirer les indécis. Pour cette quatrième semaine à l'affiche, Lady Gaga et Bradley Cooper ont vu leur duo applaudi par 275 200 spectateurs supplémentaires. Pour le premier long métrage dans un rôle principal, la chanteuse new yorkaise prouve que ses talents sont multiples.