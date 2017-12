Lady Gaga : A Star is Born, les artistes en charge de la bande originale du film révélés

Dans la semaine, Virgin Radio vous faisait découvrir un nouvel aperçu du premier film de Bradley Cooper, 'A Star is Born', dans lequel Lady Gaga tiendra le premier rôle à ses côtés. Enième remake de 'A Star is Born ('Une étoile est née') de William A. Wellman, sorti en 1937, ce prochain film racontera l'histoire d'Ally (Lady Gaga), une ingénue, qui va devenir chanteuse de musique country grâce à Jackson Maine (Bradley Cooper), une star de cinéma alcoolique en déclin. Grâce à EW, on vient d'apprendre quels artistes sont en charge de composer la bande originale du film, et c'est d'autant plus excitant !

Bradley Cooper et Lady Gaga dans 'A Star is Born'

Au centre du projet cinématographique 'A Star is Born', Lady Gaga et Bradley Cooper travaille également d'arrache-pied sur la bande originale du film. Compte tenu du talent de l'interprète de "Alejandro", on a hâte de découvrir ce qu'elle nous réserve ! Bien sûr, les deux stars seront aidées de Mark Ronson (qui a produit Joanne, le dernier album de Lady Gaga) mais aussi le musicien Dave Cobb (qui a obtenu deux Grammys), Lukas Nelson & Promise of the Real (Lady Gaga fait une apparition sur le dernier album du groupe) et enfin Jason Isbell. Avec ces noms-là et l'intrigue du film, on se doute que le style de la BO sera country, rock et pop !