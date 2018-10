Lady Gaga : A Star Is Born, la bande-originale n°1 sur iTunes !

On le savait... A Star Is Born continue sa route vers le sommet et se hisse à la première marche du podium du classement iTunes, Worldwide Album Charts. La bande originale du film, sortie le 5 octobre, composée de pas moins de 34 titres fait largement son effet. En majorité écrit et produit par Lady Gaga et Bradley Cooper, les morceaux sont merveilleusement bien interprétés par les deux stars. Bradley Cooper se révèle dans A Star Is Born et on est conquit. Quand à Lady Gaga, son talent n'est plus à prouver et son interprétation de La Vie En Rose d'Edith Piaf le confirme, une fois encore. Avec des titres comme Shallow, Is That Alright ?, Alibi, Maybe It's Time, Look What I Found ou encore Black Eyes, pas étonnant que la soundtrack du film se classe numéro 1 sur iTunes !

The #AStarIsBorn soundtrack by Lady Gaga & Bradley Cooper is now the #1 album on the Worldwide iTunes Album chart.

Congratulations @LadyGaga & #BradleyCooper!???? pic.twitter.com/M2UkB6jxHM

— Music News Facts (@RarePopFacts) 7 octobre 2018