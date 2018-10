Lady Gaga : A Star Is Born atteint de record avec la bande originale ! 

Lady Gaga et Bradley Cooper peuvent être fiers car la bande originale du film A Star Is Born atteint la première marche du classement Billboard 200. Une ascension presque peu étonnante puisque le film lui même est un succès. Pressentie pour l'obtention d'un oscar, Lady Gaga n'a aucun mal à défendre l'album du film. Sur les 34 morceaux, la reine de l'extravagance a posé sa voix sur près de la moitié d'entre eux. Aujourd'hui, la bande originale compte pas moins de 231 000 exemplaires vendus aux Etats Unis. Il s'agit là de la cinquième fois que l'interprète de Poker Face atteint la place de numéro un depuis 2010.

Un record pour la chanteuse puisqu'elle devient ainsi la première artiste féminine à s'imposer dans le top Billboard avec cinq albums numéro 1. Et oui, même Taylor Swift n'y est pas parvenue ! Un exploit qu'elle doit notamment aux albums Born This Way, ARTPOP, Cheek To Cheek, Joanne et bien entendu A Star Is Born.