Lady Gaga : A Star Is Born, acclamé lors de la Mostra de Venise

On savait Lady Gaga pleine de talents et une nouvelle fois, la chanteuse New Yorkaise le prouve. Vendredi se tenait la Mostra de Venise et pour l'occasion Lady Gaga s'est illustrée en star montante. Eh oui, présente pour défendre le film A Star Is Born de Bradley Cooper avec lequel elle partage l'affiche, l'interprète de Born This Way s'est vue acclamée par l'audience. La chanteuse n'est pas à son premier coup d'essai puisque les amateurs de séries ont déjà pu l’apercevoir dans les saisons 5 et 6 d'American Horror Story.

Et on aurait dû se douter qu'elle ne se contenterait pas du petit écran. Avec A Star Is Born, Lady Gaga montre qu'elle n'a absolument rien à envier aux plus grandes stars hollywoodiennes. A la projection du soir, l'audience ne s'est pas privée de l'acclamer et d'offrir au film une standing ovation. Il faut dire que la chanteuse de trente deux ans s'est révélée au naturel, sans les artifices auxquels elle nous a habitué.

"Je me souviens très bien quand je suis descendue de chez moi avec Bradley [Cooper] pour aller faire des essais, il avait un coton à la main et il m'a démaquillée en disant qu'il ne voulait rien sur mon visage."[...] J'ai toujours aimé me transformer, changer de peau, de personnages, ça fait partie de mon art, de ma musique et ce qui est incroyable dans cette aventure avec Bradley c'est qu'il a voulu me voir sans fard." a-t-elle déclarée en conférence de presse.

Quoiqu'il en soit, même si le succès de son dernier album Joanne s'est avéré mitigé, Lady Gaga est loin d'avoir dit son dernier mot. Avec A Star Is Born, elle confirme à la fois ses talents de chanteuse et d'actrice.