Lady Gaga : A Star is Born a trois ans, retour sur la bande-originale culte

2018. La France est (de nouveau) championne du monde, 20 ans après sa première victoire et les films musicaux ont le vent en poupe : on se souvient de l'excellent Bohemian Rhapsody (biopic sur Freddie Mercury) mais aussi de A Star is Born - film qui a battu tous les records. L'on y retrouve Lady Gaga, bluffante dans la peau d'Ally ainsi que Bradley Cooper. Alors que la performance des deux acteurs a ébloui la critique (ainsi que la sphère cinématographique), ce qui a surtout marqué le public, c'est la bande originale du film : de Shallow à I'll Never Love Again en passant par Always Remember Us This Way, A Star is Born a provoqué un véritable tsunami. A l'occasion des trois ans du film, retour sur la musique qui l'a accompagné.

Lady Gaga a écrit Shallow en quatre heures

Entourée notamment de Mark Ronson mais aussi de l'un des co-auteur de la chanson When I Was Your Man (Bruno Mars), Lady Gaga a écrit ce qui deviendra un tube en près de quatre heures.

Lady Gaga a enregistré I'll Never Love Again après avoir découvert la mort de son amie d'enfance

Cette chanson, écrite par Jackson (Bradley Cooper) est interprétée par Ally après que son mari ne se soit tué... dans une interview accordée à Zane Lowe, Lady Gaga confiera qu'elle a enregistré I'll Never Love Again après avoir appris la mort de son amie d'enfance : "elle m'a donné un cadeau tragique ce jour là et je l'ai pris sur le tournage avec moi", expliquera t-elle. "J'ai chanté cette chanson pour elle et pour Jackson".

Trois ans après sa sortie, la bande-originale du film est toujours aussi populaire et intemporelle.