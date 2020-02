Lady Gaga : 3 choses à savoir sur son nouvel album

C'est probablement l'un des albums les plus attendus de cette année : le sixième opus de Lady Gaga ne devrait plus tarder et évidemment, c'est toute la sphère pop qui retient son souffle. Habituée à sortir des sentiers battus, Lady Gaga a surpris ses fans plus d'une fois (notamment en sortant l'album Artpop ou en travaillant avec un grand nom du jazz) alors forcément, tout le monde attend la suite. Entre temps, la popstar a bluffé tout le monde avec A Star is Born. Son prochain album aura t-il le même succès ? Seul le temps le dira. En attendant sa sortie, voici trois choses à savoir.

QUAND ?

Pour l'heure, aucune date n'a été annoncée. Mais, les spéculations vont bon train sur la toile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la star reprendra ses résidences à Las Vegas en mai prochain (avec la chance, elle jouera quelques nouveaux morceaux). On peut donc espérer un nouvel album pour l'été ? Ou qui sait, pour la rentrée ?

UN SINGLE ?

Il y a quelques semaines, Lady Gaga annonçait la sortie d'un nouveau single, intitulé Stupid Love. Seul problème, une fuite a tout remis en question. Les rumeurs voulaient que le morceau sorte le 7 février... mais, toujours rien. Patience !

AVEC QUI ?

Côté collaborations, les fans pensent que quelques artistes pourraient bien se retrouver sur ce nouvel opus : Boys Noise (producteur allemand ayant participé à la bande-originale de A Star is Born) est d'ailleurs en tête des paris.

Il faudra faire preuve d'encore un peu de patience avant de découvrir les nouveaux titres de Lady Gaga. Et connaissant l'artiste, les fans devraient -une fois de plus- être surpris !