LaBonneNouvelleduJour : Disney va lancer sa propre plateforme de vidéos en ligne

Après Netflix, Amazon et bientôt HBO, c'est désormais la société Disney qui a décidé de se lancer, elle aussi, dans l'univers très lucratif des plateformes de streaming. Avec une arrivée en France le 31 mars 2020, Disney + devrait probablement attirer de nombreux utilisateurs puisque elle proposera tous les titres Disney Motion Picture, l’intégrale de Star Wars, des blockbusters Marvel, des Pixar, mais également des programmes de la Fox, des documentaires National Geographic et de nombreuses séries (dont les Simpsons). Et comme on vous le disait il y a pas si longtemps, le remake live-action de La Belle et le Clochard sortira également directement sur la plateforme. D'énormes moyens ont été mis en place pour la sortie de ce nouveau projet afin de séduire un maximum de personne. Et vous, vous en pensez quoi ?

Disney+, votre nouveau service de streaming, dès le 31 mars 2020 en France. pic.twitter.com/yuTTx8pofD — Disney (@DisneyFR) 7 novembre 2019