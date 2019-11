LaBonneNouvelleduJour : De nouveaux personnages dans Stranger Things saison 4

Stranger Things est probablement l'une des séries les plus populaires de Netflix ! Un succès phénoménal qui s'est manifesté lors de la sortie de la saison 3 il y a quelques mois. Et alors que le prochain volet est actuellement en préparation, plusieurs sources viennent de révéler que de nouveaux personnages feraient leur apparition dans la saison 4 à l'horizon 2020. Et pas des moindres. En effet, ce sont trois adolescents et un adulte qui devraient s'immiscer aux côtés des figures phares du programme américain.

C'est le site TV Line, spécialiste des séries américaines, qui affirme que "Les frères Duffer cherchent à intégrer quatre nouveaux acteurs, dont trois adolescents et un homme adulte, pour des rôles récurrents dans la série. Le trio d’adolescents comprendra un fan de métal, un sportif et un fumeur de joints. Le plus âgé, quant à lui, aura des caractéristiques qui laissent penser qu’il apparaîtra dans une intrigue plus loin d’Hawkins." Alors, ça vous tente ? Encore un peu de patience... Le tournage devrait débuter en janvier prochain.