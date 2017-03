Lab Virgin Radio : Suivez le live et l'interview de Hein Cooper dès 14h30

Il est beau, il est jeune, il est blond, il est australien et si vous ne connaissez pas encore son nom, retenez le bien, il s’agit de Hein Cooper. Le genre de chanteur qui ne se sépare jamais de sa guitare acoustique et qui aime se poser au coin d’un feu de bois pour vous chanter ses jolies ritournelles. Chez Virgin Radio on est tombé amoureux de ce jeune homme dont l’indie folk ne manque pas de venir chatouiller notre corde sensible avec son titre Rusty. Mais attention, l’artiste sait aussi surprendre avec des chansons qui flirtent avec l'electro pop ( The Real et Overflow ). La bonne nouvelle c'est que vous allez pouvoir faire la connaissance d'Hein Cooper grâce au Lab Virgin Radio qui sera retransmis en live ce mardi 21 mars à 14h30 sur la page Facebook de Virgin Radio. Au programme : Interview et session acoustique !

Hein Cooper est australien mais c'est sur le label montréalais Indica qu'il a été signé. En 2016, il a assuré la première partie des concerts de l'anglais James Bay. La même année il a sorti son premier album studio, The Art of Escape. On espère que son passage dans les studios de Virgin Radio pour un Lab enregistré avec Lionel vous donnera envie de découvrir son univers riche et original ! Rendez-vous à 14h30 sur la page Facebook de Virgin Radio pour faire sa connaissance.