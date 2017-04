Lab Virgin Radio avec Marian Hill : Suivez l'émission du 11/04 en Facebook Live à partir de 15h

Attention événement ! Le duo américain Marian Hill sera dans les locaux de Virgin Radio demain mardi 11 avril pour l’enregistrement du Lab Virgin Radio avec Lionel. À cette occasion, Jeremy Lloyd et Samantha Gongol répondront aux quelques questions de notre animateur et joueront quelques titres le temps d’une session live acoustique unique ! Après deux premiers EP nommés respectivement Play (2013) et Sway (2015), le groupe a sorti son premier album ACT ONE le 24 juin 2016 défendu par le single Down dévoilé lui en mars. Marian Hill se démarque avec un genre unique, n’hésitant pas à explorer les dualités entre plusieurs styles de musique. Les deux musiciens nous en diront un peu plus demain dans le Lab Virgin Radio à partir de 15h !

Si vous voulez assister à l’enregistrement de l’émission de chez vous comme si vous y étiez, c’est très simple. Il vous suffira de vous connecter sur la page Facebook officielle de Virgin Radio où l’intégralité du Lab Virgin Radio avec Marian Hill sera diffusée en direct. Une petite pause musicale bien méritée depuis votre canapé ou votre bureau, ne manquez pas l’événement qui débutera donc à 15h !