Lab Virgin Radio avec Evergreen et Delv!s : Suivez l'émission spéciale en Facebook Live le 19/04 à partir de 15h

C’est une nouvelle fois des invités de marque que nous recevons dans les studios de Virgin Radio pour l’enregistrement du Lab. Evergreen et Delv!s seront au micro de Lionel pour une émission spéciale ce mercredi 19 avril dès 15h, présentations ! On a découvert Evergreen sous le nom de We Are Evergreen en 2014 avec la sortie de leur premier album Towards. Le trio qui avait assuré à l’époque les premières parties de Metronomy ou encore Anna Calvi a fait son retour en 2016 avec son nouveau single Hometown Girl en featuring avec ZHU où Michael, Fabienne et William chantent en français dorénavant. Leur passage dans le Lab sera l’occasion de nous en dévoiler un peu plus sur leurs projets à venir pour 2017 !

Delv!s quant à lui a longtemps travaillé dans l’ombre d’autres artistes et a sorti à la fin de l’année 2016 son premier single rien qu’à lui, Come My Way, qui est tout simplement une petite bombe pop soul. Sa prestation live et son interview dans le Lab Virgin Radio sera l’occasion pour nous d’en savoir un peu plus sur l’artiste qui se cache derrière ce mystérieux nom de Delv!s avant son concert cet été à Musilac 2017. Ne manquez pas l’émission qui sera diffusée ce mercredi 19 avril en Facebook Live sur notre page officielle à partir de 15h pour Evergreen et dès 17h pour Delv!s !