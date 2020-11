La vente de Polly Pocket, le Top 10 des objets les plus sales et la technique imparable pour se rendormir... Toutes les news du Virgin Tonic !

Si vous avez grandi dans les années 90, alors vous avez forcément connu les Polly Pocket. Si la marque continue d'évoluer et de proposer de nouveaux jouets chaque année, force est de constater que les jouets dits "vintage" ont plus de succès. Pour preuve, les ventes d'anciens Polly Pocket montent en flèche sur les site de revente... et les prix s'envolent.

Tenez-vous bien, un modèle de réveil de voyage se vend jusqu'à 1 200 euros ! Devenus de véritables objets de collections, ces petits jouets s'offrent une seconde jeunesse en 2020. Si jamais vous cherchiez l'inspiration pour Noël, on vous laisse aller parcourir les offres - et vous replonger dans votre enfance au passage.

Chaque jour, nous touchons des dizaines d'objets sans nous douter du nombre de bactéries qu'ils comportent. Et justement, le Virgin Tonic a dressé la liste des objets les plus sales que nous touchons au quotidien... et, vous n'allez pas être déçu(e).

#10. LES CHAUSSURES ET LES PAILLASSONS

#09. L’ÉPONGE DE CUISINE

#08. LES SACS À MAIN

#07.LES BILLETS DE BANQUE

#06. LES POIGNÉES ET INTERRUPTEURS

#05. LA BROSSE A DENT

#04. LE TÉLÉPHONE PORTABLE

#03. LES OREILLERS

#02. LES CLAVIERS D'ORDINATEUR

#01. LA TÉLÉCOMMANDE

Au sommet du classement, on retrouve ainsi les oreillers, les claviers d'ordinateur ainsi que la télécommande... si vous ressentez le besoin imminent de vous laver les mains au gel hydroalcoolique, on vous comprend.

Les emojis font partie intégrante de notre système de communication : en quelques années seulement, ils se sont imposés dans nos conversations et, on ne va pas se mentir, on aime chercher les nouveaux. Et justement, une poignée d'emojis s'est glissée dans la mise à jour iOS. Alors si, comme nous, vous aimez chercher les nouveaux arrivants, c'est le moment de dégainer votre téléphone !

Au programme, des rollers mais, pas que : un panda, une théière, un accordéon, un seau mais aussi un boomerang ou un panneau d'affichage - vous aurez de quoi faire. Autrement dit, vous serez équipé(e) pour que vos conversations soient plus visuelles et colorées !

Si vous avez l'habitude de faire du shopping, alors vous aurez remarqué qu'inévitablement, les sous-vêtements féminins sont toujours plus "sexy" que ceux imaginés pour les hommes. Mais, pourquoi ? La réponse est simple : pendant de longues années, le corps de la femme, objet de désir, a été sexualisé. Mais, et les hommes dans tout ça ? A l'heure de l'égalité homme/femme, à l'heure où nombreux sont ceux qui veulent faire bouger les lignes, une marque de lingerie française (baptisée C.U.M) a choisi de changer la donne.

Les consommateurs peuvent ainsi retrouver quelques articles en ligne : "Des caleçons et des slips noir, certes, mais dans des matières délicates, voire transparentes. Il n’y pas de motifs, de dessins amusants ou de mauvais jeux de mots", explique le Huff Post. La marque propose ainsi des modèles “exquis, sensuels, luxueux et intrépides”. Disponibles du XS au XL, les modèles sont proposés entre 45 et 49 euros.

″Ça peut paraître cher, mais c’est au fond ce que nous payons, nous les femmes, pour de la lingerie [chez des enseignes comme Aubade et Princesse tam.tam, NDLR]”, explique la créatrice de la marque. C.U.M fera t-elle une différence dans le milieu de la mode ? On l'espère en tout cas !

On connaît la chanson : il suffit que l'on se lève une seule fois en pleine nuit pour ne plus dormir. Alors si vous aussi, vous avez déjà vécu ce moment, prenez des notes ! On a la technique imparable pour se rendormir à tous les coups - on appelle ça la méthode des 4-7-8. Le principe est simple : il vous suffit de vous allonger sur le dos, de coller votre langue à votre palet et de vider l'air de vos poumons.

Ensuite, inspirez pendant quatre secondes avant de bloquer votre respiration pendant sept secondes. Enfin, expirez durant huit secondes. Si vous faites cela pendant près d'une minute, alors votre rythme cardique ralentira - vous aidant ainsi à vous rendormir. Evidemment, il vous faudra un peu de pratique avant de noter des résultats ! Vous verrez, au bout d'une semaine (normalement), vous parviendrez à vous endormir calmement !